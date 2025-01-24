Halk ülkede artan fiyatlara tepki için bir günlük boykot başlattı!

Sosyal medya üzerinden başlatılan boykot kapsamında, başta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb olmak üzere ülke genelindeki kentlerde yaşayan halk, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bugün marketlere gitmeme kararı aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, boykot nedeniyle ülke genelindeki marketlerin boş olduğu gözlemlendi.

Hırvatistan Maliye Bakanı Marko Primorac, hükümetin halka boykot çağrısında bulunamayacağını belirterek, "Ancak bir vatandaş ve tüketici olarak yapılanları anlıyorum ve ben de bugün markete gitmeyeceğim" dedi.

Tüketici koruma dernekleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da artan gıda fiyatlarına tepki amacıyla düzenlenen bir günlük boykota destek verirken, vatandaşların alışveriş yapmamasının günlük pazar piyasasını olumsuz etkilediği kaydedildi.