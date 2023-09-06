Halka arz hissesi aldıktan sonra mağaza gezen TikTok’çular çalışanları isyan ettirdi

Ebebek'in halka arzının ardından çalışanlar isyan etti. Şirketten hisse alan bazı vatandaşlar patron kesildi, mağaza mağaza dolaşarak sosyal medya hesaplarından bu videoları paylaştı. Facebook gruplarında ise hisse alanların hangi haklara sahip olduğu soruldu.

Halka arz hissesi aldıktan sonra mağaza gezen TikTok’çular çalışanları isyan ettirdi

Ebebek 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında halka arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halka arza ise yaklaşık 4 milyon yatırımcı katıldı. Şirketten hisse alan bazı vatandaşlar çalışanları isyan ettirdi.

Bazı vatandaşlar Ebebek'i patron gibi gezerek sosyal medya platformu TikTok'tan paylaşım yaptı.

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Facebook gruplarında Ebebek'ten hisse alanların hangi haklara sahip oldukları sorusuna ironi yanıtlar verildi.

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Ebebek çalışanları ise bu duruma isyan etti. Çalışan, hisse alan bazı kişilerin mağazaya gelip kendilerini kontrol ettiğini belirterek "Halka arzdan sonra her gün birileri gelip mağazada çalışıp çalışmadığımızı müdürlere bildiriyorlar. Rafları düzeltip, işleyişi kontrol edenler var" dedi.

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