Halka arz olan teknoloji devi otomobil piyasasına giriyor. İlk sürüş Türkiye’de olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halka arz olan teknoloji devi otomobil piyasasına giriyor. İlk sürüş Türkiye’de olacak

Yerli teknoloji firması Reeder, elektrikli otomobil sektörüne adım atacağını açıkladı. Şirket, 'reEV Classical', 'reeder Fancy' ve 'reeV Max' isimli modelleri piyasaya sürecek. Araçların seri üretim ve satış tarihleri de açıklandı.

Borsa İstanbul’un yeni şirketlerinden biri olan Reeder Teknoloji, elektrikli araç üretimiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Şirket, satışa sunacağı ilk elektrikli aracı olan 'reEV Classical'ın Türkiye'deki pilot üretiminin tamamlandığını duyurdu. Reeder Teknoloji CEO'su Uygar Saral, yurt dışından satın alınan sertifikayla üretilen ilk hazır elektrikli aracın Türkiye'de yol testlerine başlandığını belirtti.

Saral, seri üretim için ilk siparişlerin verildiğini ve Ağustos 2024'te seri üretime geçmeyi planladıklarını açıkladı.

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REEDER FANCY DE GELİYOR

Teknolojisi ve dizaynı ile Reeder tarafından geliştirilen reeder Fancy'nin seri üretimi için ilk siparişlerin Ağustos 2024'te verileceği belirtti.

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ÜST SEGMENTTE REEV MAX VAR

Reeder Teknoloji'nin gelecek projelerinden biri olan 'reeV Max' elektrikli aracı, bir üst segment olarak konumlandırıldı. Ağustos 2024'te Prototip çalışmalarının tamamlanarak sertifikasyon sürecine başlanması planlanan bu modelin seri üretimine Eylül 2024 itibarıyla başlanması öngörülüyor. İlk ürünün satışının ise Ekim 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor. Saral, bu projenin aynı zamanda A1 segmentine de uygun olduğunu ve A1 segmentinde sertifikasyon sürecini 2025 yılında tamamlayarak aynı yıl satışa başlamayı planladıklarını ifade etti.

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YÜZDE 80 YERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Saral, yüzde 80 yerlilik hedefi doğrultusunda, "dünyanın en büyük 13. otomotiv üreticisi olan Türkiye'de" Reeder'ın güçlü partnerlerle fiyat-kalite optimizasyonuna odaklı çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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Elektrikli araç ve Ar-Ge departmanlarıyla yürütülen çalışmalarla 'reEV Classical', 'reeder Fancy' ve 'reeV Max' markalı üç farklı elektrikli aracı neredeyse satışa hazır hale getirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Saral, ilgili süreçlerin tamamlanmasını ve ilk siparişlerin verilmesini büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.

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