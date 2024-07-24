Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu

TÜRKİYE PAZARINA DÖNMEK İSTİYORLAR

Geely'nin Türkiye pazarına dönüş çalışmaları henüz kesin olarak sonuçlanmamış olsa da, bu sürecin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Geely'nin Türkiye'ye kendi başına mı yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı gireceği ise henüz belli değil.

Geely'nin alt markalarından Lynk&Co'nun, Almanya'daki Çinli bir distribütör üzerinden Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığı biliniyor. Ayrıca Geely'nin ticari araç markası Farizon, başka bir distribütör tarafından Türkiye'de temsil edilmeye başlandı.

Geely International'ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme niyetlerini yineledi.