Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu

Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2008-2012 yılları arasında Anadolu Grubu'nun distribütörlüğünde Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle Türkiye'de faaliyet gösteren Geely Auto, Türkiye pazarına geri dönmeyi planlıyor.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 1

Türkiye'ye yeni bir Çinli otomotiv devi daha gelmeye hazırlanıyor. Auto China 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda konuşan Geely yetkilileri, Türkiye pazarı için araştırmalarını sürdürdüklerini ve uygun zamanda, uygun ürünlerle gelmeyi planladıklarını açıkladı.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 2

BİRÇOK ÜLKEYE YATIRIM YAPIYOR

Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus ve London Taxi gibi markaların sahibi olan Geely Auto, ayrıca Mercedes ve Smart gibi Batılı markalarla ortaklıklara sahip. Geely Auto'nun global ölçekte 5 Ar-Ge merkezi ve 12 üretim tesisi bulunuyor. Geçen yıl 1,68 milyon araç satan Geely, bu satışların yüzde 48'ini yeni enerjili araçlardan (NEV) elde etti. Şangay, Göteborg, Milano ve Coventry'de tasarım ofisleri olan Geely, Malezya ve Mısır gibi Çin dışındaki ülkelerde üretim yatırımlarına sahip.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 3

TÜRKİYE PAZARINA DÖNMEK İSTİYORLAR

Geely'nin Türkiye pazarına dönüş çalışmaları henüz kesin olarak sonuçlanmamış olsa da, bu sürecin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Geely'nin Türkiye'ye kendi başına mı yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı gireceği ise henüz belli değil.

Geely'nin alt markalarından Lynk&Co'nun, Almanya'daki Çinli bir distribütör üzerinden Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığı biliniyor. Ayrıca Geely'nin ticari araç markası Farizon, başka bir distribütör tarafından Türkiye'de temsil edilmeye başlandı.

Geely International'ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme niyetlerini yineledi.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 4

SUV İLE GİRİŞ YAPMAYI PLANLIYOR

Geely, Türkiye'ye girişte ilk etapta kendi ana markasıyla gelmeyi planlıyor. Zeekr ve Polestar gibi markalar şimdilik Türkiye için düşünülmüyor. Geely, Türkiye pazarına geniş bir SUV ailesiyle giriş yapmayı planlıyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlu SUV modelleri ithal edilecek.

1,5 lt turbo benzinli motorlar, 163 HP'lik motor gücü sunuyor. Hibrit araçlarda bu güce elektrik motoru desteği ekleniyor. Araçlar, CMA ve CMF gibi Volvo platformları veya SEA gibi yeni enerjili araçlara uygun platformlar üzerinde üretiliyor.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 5

DAKİKADA 1 OTOMOBİL ÜRETİLİYOR

Geely'nin Hangzhou'daki merkezi, Changxing üretim tesislerinden biri olan fabrikayı da ziyaret ettik. Bu fabrika, BMA platformundaki Emgrand, Cool, Smart 1 ve Smart 3 modellerini üretiyor. Yakında Smart 5 modelini de üretecek. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahip olan fabrikada, 700 robot ve 2.000 işçi çalışıyor. Dakikada 1 otomobil üretiliyor. Fabrika, 5G bağlantılı dijital fabrika ve endüstri 4.0 standartlarına uygun şekilde çalışıyor. Sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda, kendi enerjisini GES panelleriyle üretmeyi hedefliyor.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 6

Changxing fabrikasında elektrikli sedan E8 ile L7, Mojaro ve Starray isimli C SUV modellerini test ettik. Geely, Türkiye pazarına öncelikli olarak SUV modelleriyle giriş yapmayı planlıyor. 1,5 litrelik turbo benzinli motorlara sahip modeller ve bunların hibrit varyantları, Türkiye pazarına uygun olacak.

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Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu 7

Geely, Türkiye pazarına sadece benzinli değil, NEV (Yeni Enerjili Araçlar) modellerini de getirmeyi planlıyor. Özellikle yeni elektrik düzenlemelerinden etkilenmemek için Malezya veya Mısır'daki üretim tesislerinden elektrikli Geely modelleri Türkiye'ye getirilebilir.

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