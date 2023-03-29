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Halkbank turu diğer maça bıraktı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, Jastrzebski Wegiel ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 23:42
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Halkbank Wegiel'e yenildi

Halkbank turu diğer maça bıraktı
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-1 mağlup oldu. (AA)

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

Halkbank: Mert Matic, Nimir, Bruno, Doğukan Ulu, Ma’a, Jaeschke (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Serhat Coşkun)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Mbaye, Boyer, Wclevenot, Gladyr, Toniutti, (Popiwczcak, Hadrava, Tervaportti, Szymura)

Setler: 22-25, 23-25, 25-16, 22-25

Süre: 106 dakika (25, 29, 23, 29)

 

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