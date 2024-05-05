Halkbank'ta yeni sözleşme

Kaynak: AA
Halkbank'ta yeni sözleşme
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Micah Ma'a ile sözleşme yeniledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncularından Micah Ma'a ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ABD Milli Voleybol Takımı'nda da oynayan pasör Ma'a, önümüzdeki sezon da Halkbank için mücadele edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi final etabının en iyi pasörü seçilen 27 yaşındaki voleybolcu, kariyeri boyunca GKS Katowice, Stade Poitevin Volley-Beach ve UCLA ekiplerinin formasını giydi.

Açıklamada yeni sözleşmesiyle ilgili görüşlerine de yer verilen Ma'a, şunları kaydetti:

"Bu şahane ülkede, bu harika şehirde kaldığım ve bu olağanüstü kulüpte yeni zaferlere yelken açacağımız için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yıl da yapacak işimiz var ve ben yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekleyeceğim."

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