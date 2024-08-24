Halkın enflasyonu rekor kırıyor

Halkın enflasyonu uçuyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın 64 temel gıda maddesinden oluşan bir gıda sepetini esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksine göre, yılın ilk sekiz aylık döneminde yüzde 36,6’ya kadar çıkan gıda fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 67,5 olarak hesaplandı.

Ankara’daki marketlerden derlenen fiyatlara göre halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir gıda sepetini esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

KAMUAR'IN araştırmasına göre; son 51 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatlarında ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artış oldu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde yüzde 36,6’ya kadar çıkan gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 67,5 olarak gerçekleşti.

Rapora göre, yılın ilk 8 aylık döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 29,8; et-balık harcamaları yüzde 31,6; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 20,9; yağ fiyatları yüzde 28,5; meyve fiyatları yüzde 64,7; sebze fiyatları yüzde 71,7; bakliyat fiyatları yüzde 21,7; diğer ürünlerin fiyatları yüzde 28,6 oranında yükseldi.

Bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 43,3; et-balık fiyatlarında 60,2; süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 45,8 oranlarında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 55,5 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 61,5, sebze fiyatları ise yüzde 183,6 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 53,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 59,5 oranında zamlandı.

Ağustos 2024 sonu itibarıyla son 12 aylık ortalama gıda fiyatları ise bir önceki 12 aylık ortalama fiyatlara göre yüzde 94,3 oranında arttı.