Halsizlik şikayetiyle gitti serum taktırdı hayatını kaybetti. Muğla'da şüpheli ölüm

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 63 yaşındaki Bedriye Kesmen, önceki gün halsizlik şikayetiyle kendisine ait özel muayenesi olan komşusu Dr. A.S.'nin yanına gitti. Doktor, Kesmen’i muayene ettikten sonra Kesmen’e serum taktı.

Serum sonrası fenalaşan Kesmen'in kalbi durdu. Kesmen'in duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kesmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kesmen'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesmen'in cenazesi Ertuğrul Gazi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kesmen'in ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.