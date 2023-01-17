Haluk Bayraktar'a canlı yayında açık açık soruldu: Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik sözleri yeni bir tartışma başlattı.

Babacan'ın, "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" açıklamasına şirketin yöneticileri Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler sert tepki gösterdi. Her iki isim de Babacan'ın iftira attığını ve haklarını arayacaklarını söyledi.

"KARDEŞİNİZ DAMAT OLDUKTAN SONRA MI ÖNÜNÜZ AÇILDI?"

Yaşananların ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk’te konuk olduğu canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulundukları konuma emekleriyle geldiklerini ve yıllarının Cudi ve Gabar'da geçtiğini öne süren Bayraktar'a programda, "Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?" sorusu yöneltildi.

"BAYRAKTAR TB2'Yİ 2016'DA TSK'YA TESLİM ETTİK"

Kardeşinin 2016'da damat olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu da atılan iftiraların en büyüklerinden bir tanesi. Selçuk Bayraktar 2016 yılında damat oldu. 2016 yılında Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmiş bir firmayız." dedi.

"DEVLET BANKALARI HARİÇ HİÇ KREDİ KULLANMADIK"

Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu alanda gece gündüz AR-GE yapıyoruz. Baykar, hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Devlet bankaları da dahil hiç kredi kullanmadık. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan da bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Ar-Ge sözleşmesi bile imzalamadık. Biz ürettiklerimizi sattık, oradan elde edilen gelirle de yatırım yaptık."