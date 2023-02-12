Haluk Levent: Yardım tırları Hatay'a gelmeden tüm tırı boşalttı gitti

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler başta doğu illeri olmak üzere bütün Türkiye’yi sarstı. Maraş dahil 10 ilden de hissedilen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgelerine yardımlar gönderilmeye başlandı. Ünlü sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak kurucusu olduğu AHBAP platformundan deprem bölgelerine yardımda bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’a hiçbir şekilde yardım gelmediğine ilişkin iddialar ve haberler sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi deprem bölgelerine gönderilen erzak yardımlarının Hatay’a ulaşmadığını ifade etti.

"HATAY'A GELMEDEN YAPMIŞ GİTMİŞLER YARDIMI"

Haluk Levent konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Levent, şunları söyledi:

“Belen’den aşağı inerken bir kamyon gördük, yanına bir kamyon daha yanaştı. Arkalarında da yardım konvoyu yazıyor. Belen’den birkaç kişiyi çağırdılar. Açıp vermeye başladılar. Ben oturdum bekledim arabada. Adamlar Hatay’a gelmeden yapmış gitmişler yardımları. O sıkıntıya girmek istemiyorlar. O yüzden arkadaşlar yardım yapmasın, istemeden erzak, yardım yollamasınlar. AFAD’la valilikle görüşmeden yardım yollamasınlar.”