Haluk Levent deprem bölgesinden seslendi klima çağrısı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilin yıkıma uğradığı deprem bölgesinde depremzede vatandaşların ihtiyaçları değişen mevsim koşulları sebebi ile değişti.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta kışın sert koşullarına dayanacak yardımlar bölgeye ulaştırılmıştı. Coğrafi olarak yaz aylarının da yüksek sıcaklıklarla geçtiği deprem bölgesinde vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

"KONTEYNERLERİN İÇİ ALEV ALEV YANIYOR"

Deprem bölgesine ulaştırdığı yardımlar ve başarılı organizasyonu ile simge isim haline gelen sanatçı Haluk Levent, bu kez konteyner kentlerde sıcaklarla mücadele eden depremzede vatandaşlar için çağrıda bulundu.

Depremzedeler için kurulan konteynerlerin 50 dereceyi bulan sıcaklık sebebi ile "alev alev" yandığını ifade eden Haluk Levent, sosyal medyasından klima firmalarına "klima desteği" çağrısında bulundu.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:

"Annemizin derdi:

Bölgede şu anda hissedilebilen sıcaklık 50 derece.

Konteynerların içi alev alev yanıyor.

Klima desteğini Afad sağlıyor.

Bizler de sağlayacağız.

Ama kısa sürede klima üretimi ve aktarımı zor.

Klima firmalarına çağrımdır.

Lütfen elinizi taşın altına koyun.

Lütfen"