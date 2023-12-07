Haluk Levent son durumu açıkladı. Depremin ardından Ahbap’a denetleme başlatılmıştı

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Ahbap üzerinden toplanan ve depremzedelere dağıtılan bağışlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan denetlemenin tamamlandığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Haluk Levent son durumu açıkladı. Depremin ardından Ahbap’a denetleme başlatılmıştı

Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremlerin ardından platforma İçişleri tarafından başlatılan denetlemenin bittiğini duyurdu.

haluklevent1.jpg

"ÇOK ŞÜKÜR BAĞIŞÇILARIMIZI MAHCUP ETMEDİK"

Levent, tamamlanan denetleme sonucunda herhangi bir problemin yaşanmadığını açıklarken, "İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik." ifadelerini kullandı.

Levent sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) bir paylaşım yaptı. Levent’in açıklaması şöyle:

“6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.

Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.

İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize.

Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, @AFADBaskanlik ve valiliklerimize, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.”

leventkeps1.jpg

leventkeps2.jpg

İlgili Haberler
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’
Haluk Levent bu kez Gazze için devrede
Haluk Levent şehit veteriner hekimin 6 aylık çocuğuna sahip çıktı. Helal olsun sana...
Haluk Levent, Melek Mosso’nun mutluluğuna ortak oldu
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı
Haluk Levent deprem bölgesinden seslendi klima çağrısı yaptı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı Spor
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı
Nesli tükenme tehlikesindeki türleri avlayan şahıslara rekor para cezası Gündem
Nesli tükenme tehlikesindeki türleri avlayan şahıslara rekor para cezası
Elazığ'da deprem Gündem
Elazığ'da deprem
Dilan Polat'la ünlenen "Yasmar Yasmar" şarkısı Türkçe'ye çevrildi Gündem
Dilan Polat'la ünlenen "Yasmar Yasmar" şarkısı Türkçe'ye çevrildi
Çaykur Rizespor gol yağdırdı Spor
Çaykur Rizespor gol yağdırdı
İstanbul'da görülen renkli bulutu görenler kameralara sarıldı Gündem
İstanbul'da görülen renkli bulutu görenler kameralara sarıldı
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı Gündem
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı