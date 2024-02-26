Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya’ya şok

Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı sanatçı Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçladığı paylaşımları ile gündem olmuştu. Söz konusu paylaşımlar üzerine Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında şikayette bulunmuştu.

Sanatçı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ gibi paylaşımlar yapan Akkaya’ya yönelik soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Deniz Akkaya’nın 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.