Haluk Levent'in hayatı film mi oluyor? Ünlü şarkıcı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent'in hayatı film mi oluyor? Ünlü şarkıcı açıkladı
Ünlü sanatçı Haluk Levent’in hayatını anlatan bir film yapılacağı iddiasının gündeme gelmesinin ardından Haluk Levent’ten bir açıklama yaparak iddialara cevap verdi.

Şarkıcılığının yanı sıra Ahbap Derneği başkanlığı yapan Haluk Levent’in hayatının beyaz perdeye aktarılacağı iddia edilmişti.

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"HAYATIMDAN 15 GÜNLÜK KESİT"

Ünlü sanatçı gündemi meşgul eden iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Levent paylaşımında, “Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit” ifadelerini kullandı.

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