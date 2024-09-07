Haluk Levent’ten rant mesajı: Yiyin ama zehirlemeyin

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Haluk Levent’ten rant mesajı: Yiyin ama zehirlemeyin

Bergama'da konser veren Haluk Levent vatandaşı zehirleyen altın madencilerine seslendi. "İliç gibi olmasın" şeklinde konuşan Levent "bire otuz kazanma uğruna bizleri zehirlemeyin " dedi.

İzmir, 88.Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında Bergama'da olan Haluk Levent, Belediye Başkanı Tanju Çelik’i makamında ziyaret etti ardından birlikte sahneye çıktılar. Tanju Çelik, orman yangınında hayatını kaybeden ilçe orman müdürü Şahin Dönertaş anısına Haluk Levent’e çam ağacı hediye etti.

Çelik, “Yanan ormanlarımızın yeniden daha gür çıkmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı. Konser öncesinde kısa bir açıklama yapan Haluk Levent, Bergama için yazdığı bir şarkı yüzünden yıllarca Bergama’da yasaklandığını belirterek şunları söyledi:

Ben Bergama halkının siyanürden zehirlenmemesi için şarkı yazmışken, Bergama tarafından 14 yıl cezalandırılmıştım. Halk tarafından değil yöneticiler tarafından. İliç gibi olmasın, insanları zehirlemeden, insanların sağlığıyla oynamadan paraları götürsünler. Yeter ki bizim çocuklarımız ölmesin. Yiyin, götürün, kazanın, oradaki madenleri işletip bire yirmi kazanın ama bire otuz kazanmak uğuruna da bizleri zehirlemeyin. Zaten yiyorsunuz”

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