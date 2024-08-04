Hamallık yapan filozof dış güçlerle nasıl mücadele edileceğini yazdı

Ülkemizde yapılan sokak röportajlarında hamal olduğunu söyleyen bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyasetçilerin sürekli olarak kullandığı bahanelerin birinci sırasında gelen ‘Dış güçler’ konusuna değinen filozof hamalın ifadeleri siyasetçilere soğuk duş aldıracak cinsten oldu.

Kendine Muhabir adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan vatandaş siyasetçilerin dış güçler yalanını bir bir ortaya dökerken aslında dış güçler ile nasıl mücadele edileceğini de açıkladı. Dünyanın kurulduğu günden bu yana dış güçlerin olduğunu ancak vatandaşların da bu dış güçler ile mücadele için siyasetçileri seçtiğini belirten filozof hamal, polisin, savcının ve hakimin de dış güçler ile mücadele etmek için olduklarını söyledi.

Sosyal medyada söyledikleri gündem olan filozof hamalın sözleri şu şekilde oldu:

“Dış güçler, dış güçler… Lan dış güçler bugün mü var. Dünya kuruldu kurulalı her ülke için dış güç diye bir şey var. Senin ben oraya seçtiysem o dış güçlerle savaşasın diye seçtim. Yoksa sen niye varsın? Efendim ben ne yapayım? Efendim işte fırsatçılar var ya. Var. Var kardeşim. Hırsız da var, arsız da var, fırsatçı da var.

Ama buna karşı polis var, savcı var, hakim var, sen varsın. Yani sen bana şikayet edeceksen…. Düşün polis gelsin bana desin ki ya Mahmut ya her taraf hırsız dolu. Ben ne yapayım lan ben ne yapayım? E vatandaş işte stokçu var.

Yahu tamam da stokçu var da ben senin eline sopa vermişim? Sopa. Ben senin eline güç vermişim. E yok dış güç var, yok şu var, yok bu var. Ya sen niye oturuyorsun kardeşim? Ben ne için sana bu gücü verdim? Mazbata niye aldın sen? Ben bu ülkeye sahip çıkacağım diye gelip bana ağlayacaksın, özür diliyorsun diye. Şunun için, bunun için değil. Yapmayın kardeşim. Yani yapmayın.”