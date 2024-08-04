Sokak röportajında isyan etti: Sığınmacı olayı değil işgal bu

Sığınmacı sayısının resmi olarak 2,5-3 milyon olarak açıklandığı ancak muhalefet parti liderlerinin belgelere dayandırarak 10 milyon civarında açıkladığı sığınmacılar, toplumun geniş bir tabanı tarafından şikayet konusu olmaya devam ediyor.

Sokak röportajlarında da sık sık bu konu üzerine düşüncelerini açıklayan vatandaşlar, halkın gözünden sığınmacı sorununu aktarıyor. Yapılan röportajda kullanılan ifadeler sığınmacı sorunun vatandaşlar nezdinde ne derece olduğunu gün yüzüne çıkarırken sosyal medyada da birçok kişi tarafından izlenip paylaşılıyor.

Bu konuya dair yapılan sokak röportajlarından birisi yine sosyal medyada gündem oldu. Arap kökenli olduğunu fakat dedelerinin Türkiye’ye gelirken Atatürk’ten izin alarak geldiğini söyleyen bir vatandaş, sığınmacıların Türkiye’yi işgal ettiğini ifade etti.

Öteki Görüş adlı Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan vatandaş, sığınmacı sayısının da şu anda 10 milyon olduğunu ancak doğum hızı yüzünde 10 sene sonra sayılarının 50 milyonu bulacağını aktaran vatandaş röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar şimdi 10 milyon, 10 sene sonra 50 milyon belki 10 seneye de kalmaz çünkü her gün 1 milyon çocuk doğruyorlar. Ben de Arap kökenliyim. 200-300 sene önce gelmişiz buraya. Ama tamam da her şeyin bir yakışanı var. Ya bu bir sığınmacı olayı değil, resmen Türkiye Cumhuriyetini işgal ediyorlar.

Ben zamanında Atatürk’ün de izniyle dedelerimin dedesi gelmişler bu topraklarda savaşmışlar Halep’ten gelmişler.

Gelen insanların çoğuna bakın, hepsi 18-25 yaş arası insanlar, bunlar ne diye geliyor abi?

Şu anda resmi olarak ne diyor? 2,5-3 milyon falan… Gayrı resmi bu Ümit Özdağ’ın da dediği, CHP Başkanı Sayın Özgür Özel’in de dediği gibi 11-12 milyon insan var burada. Gaziantep’e hiç gittiniz mi? İnşallah bir gün gidin de olayı bir görün.

1,5 milyona yakın nüfus var orada, bunun 1 milyona yakını Suriyeli. Oranın belediye başkanı hükümetten bu kadar niye müsaade ettiniz bunlara?”