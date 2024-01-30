Hamama giren Mertens kararını açıkladı duyanlar şok oldu

Serhat Ağa
Hamama giren Mertens kararını açıkladı duyanlar şok oldu
Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakacağını ilan etti.

2 yıl önce Napoli'den ayrılıp Galatasaray'a imza atan Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sarı-Kırmızılı kulübün 1 yıl daha kalması yönünde teklif götürdüğü Belçikalı yıldız, şok bir karar aldı.
Dries Mertens, Belçika'nın VTM kanalını İstanbul'da konuk etti. Mertens, program sunucusuyla birlikte hamama gitti.
37 yaşındaki Mertens,"Kariyerinin son sezonu mu?" şeklindeki soruşa şu şanıtı verdi: "Evet sanırım öyle. Gelecek ne getirir bilemem. Ama ben de ben de çok heyecanlıyım. Kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım görünüyor. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum."
Dünyadaki en iyi işi yaptığını ifade eden Mertens, "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Ancak aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum" yorumunu yaptı.
Galatasaray formasıyla toplam 65 maça çıkan Dries Mertens, 12 gol atıp 9 asist yaptı.

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