Hamama yüzde 100 zam! Duyanlar daha girmeden terledi

Termal kaplıcaları ile ünlü olan Afyonkarahisar’dan bir zam haberi geldi.

‘Hamam İşletmeleri Fiyat Tarifesi’ değiştirildi ve ücretlerin tamamı yüzde 100 zamlandı.

ESNAF ODASI KARAR ALDI

Afyon Postası'nın haberine göre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nde alınan karara göre hamam içerisindeki banyo ücreti, kese ve masaj hizmetlerinde fiyatlar yüzde 100 oranında artırıldı.

BANYO, KESE, MASAJ NE KADAR OLDU?

60 TL olan erkek ve kadın banyo ücreti 120 TL’ye yükseldi.

0-12 yaşı arası çocuklar için 55 TL olan banyo ücreti ise 110 TL’ye çıktı.

25 TL olan masaj hizmeti ise 50 TL oldu.

25 TL olan kese hizmeti de yine yüzde 100 oranında artırılarak 50 TL’ye yükseldi.