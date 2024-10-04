Hamaney 4 yıl sonra Cuma hutbesine çıktı

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Tahran Musallası’nda Cuma namazı öncesi yaptığı hutbede önemli mesajlar verdi.

Ayetullah Hamanei, Müslümanların birlik içinde olmalarının önemine vurgu yaparak Âl-i İmrân Suresi'nden "Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin." ayetini okudu.

Hamaney hutbesinin devamında “Okuduğum ayette müminlerin birliği konusuna değinildi. Kur’an’da buna velayet denir. Bu ayette velayetin sonucu Allah’ın rahmeti olarak tanıtılmaktadır. Yani siz Müslümanlar birbirinizle birlik ve beraberlik içinde olursanız Allah’ın rahmeti sizin üzerinize olacak” ifadelerini kullandı.

Düşmanların politikalarının bölmek üzerine kurulu olduğunu belirten Hamanei, “Bu politikaları Müslüman ülkelerde farklı şekillerde uyguladılar. Ama bugün milletler arasında bir uyanış var; bugün, İslam ve Müslüman düşmanlarının bu oyununu aşabileceğiniz gündür. İran’ın düşmanı, Irak milletinin, Filistin’in, Mısır’ın, Suriye’nin ve Yemen’in de düşmanıdır” şeklinde konuştu.

Hamaney "düşmanın her yerde özel bir şekilde" çalıştığını ancak komuta odasının tek bir yerde olduğunu ve oradan emir aldıklarını belirterek “Düşman bir ülkeyi böldükten sonra diğerine geçer” dedi.