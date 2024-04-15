Hamaney'in İbranice mesajı İranlıları heyecanlandırdı

İran’ın İsrail’e yaptığı hava saldırıları dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İran tarafından her ne kadar operasyonunun şu anlık sona erdiği mesajı paylaşılsa da İsrail ile sözlü gerginlik devam ediyor.

İran’ın saldırıları sonrasında toplanan İsrail savaş kabinesinden misilleme yapılacağı yönünde açıklama yapıldı. Açıklamalarda bu misillemelerin İsrail’in istediği tarihte İsrail’in istediği şekilde olacağı belirtildi.

İran tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in hatalarına devam etmesi halinde verecekleri cevabın çok daha sert olacağı bildirildi.

Bu gelişmeler yaşanırken İran dini lideri Ali Hamaney’in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

İBRANİCE PAYLAŞTI İRANLILAR HEYECANLANDI

Hamaney’in yaptığı paylaşımda İran’ın İsrail’e yolladığı füzelerin ve İHA’ların Kudüs’ten görünümü yer aldı. Mesajında ise “Kudüs Müslümanların eline geçecek ve Müslüman dünyası Filistin'in kurtuluşunu kutlayacak.” İfadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail 1 Nisan tarihinde Şam’da bulunan İran konsolosluğuna saldırmış, bu saldırılarda 2’si komutan düzeyinde 7 Devrim Muhafızı hayatını kaybetmişti.

İran ise bu saldırının kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ve cevap vereceklerini açıklamıştı. 13 Nisan tarihinde gece saatlerinde ilk defa kendi topraklarından İsrail’e doğrudan saldırıda bulunan İran, İHA ve balistik füzeler ile İsrail askeri noktalarını hedef almıştı.

Yapılan saldırı sonrasında operasyonun sona erdiğini belirten İran, İsrail’in yanıt vermesi halinde daha büyük bir operasyon yapacaklarını açıklamıştı.