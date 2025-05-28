Hamas ABD'yle anlaştı!

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaşıldığını açıkladı.
Anlaşma; ateşkesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tam çekilmesini, profesyonel bir yönetim komitesini ve Gazze'ye sürekli insani yardımları içeriyor.
Hamas, anlaşmanın 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli esirle birkaç cenaze takasını içerdiğini bildirdi.
Açıklamada, "ABD elçisi Witkoff ile mutabık kalınan genel çerçeveye ilişkin cevabı bekliyoruz" ifadelerine de yer verildi.