Hamas: Bu iğrenç katliamı ABD cesaretlendiriyor

Bu iğrenç katliamı ABD cesaretlendiriyor

Hamas, İsrail’in sabah saatlerinde Gazze’deki Derec Mahallesi’nde bulunan Et-Tabiin Okulu’na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Derec Mahallesi’ndeki Tabiin katliamı, halkımıza yönelik Nazi-Siyonist soykırımının devamıdır ve Amerikan yönetimi bu suçların ortağıdır” ifadeleri kullanıldı.

Hamas, Tabiin katliamının savaş tarihinde benzeri görülmemiş bir katliam ve suçlar zincirinde tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiğini vurguladı. Açıklamada, “Sabah namazı sırasında yerinden edilmiş kişilerle dolu bir okulu hedef alan bu iğrenç katliam, Siyonist hükümetin Filistin halkına karşı soykırım savaşını sürdürdüğünün açık bir teyididir. Düşman ordusu, Gazze Şeridi’nde sivilleri, okulları, hastaneleri ve yerinden edilmişlerin çadırlarını vurarak işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için sahte bahaneler uyduruyor” denildi.

ABD’nin İsrail’e askeri ve siyasi destek vermesinin, İsrail ordusunu saldırılarını artırmaya teşvik ettiği belirtilen açıklamada, “Bu durum Amerika’yı tam bir suç ortağı haline getirmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Hamas, İslam dünyası, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmelerini ve bu katliamların bir an önce durdurulmasını talep etti.

İsrail ordusu, Gazze’nin doğusundaki Derec Mahallesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu’na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda sabah namazı sırasında gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi ise yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.