Hamas: Gerçek bir anlaşma olmadan İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceğiz

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, Hamas’ın Telegram sayfasından bir açıklama yayınladı.

Cebbarin açıklamasında, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki direniş güçlerine ne zaman ve nerede olursa olsun zalim işgalcilerin yuvalarına vurma çağrısında bulundu.

Ellerinde tuttukları İsrailli esirlere de değinen Cebbarin, Hamas'ın aracılara yanıtını ilettiğini ve gerçek bir anlaşma olmadan esirlerin katiyen teslim edilmeyeceğini söyledi.

Cebbarin, "İşgalciler esirlerinin akıbetini öğrenmek ve hayatta kalanları geri almak istiyorsa, müzakerelerde ciddi olmalı." dedi.

Hamas Hareketi’nden cumartesi günü yapılan açıklamada, İsrail ile ateşkes görüşmelerine aracılık yapan Katar ve Mısır'a, teklife ilişkin cevabın iletildiğini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın yanıtının genel hatlarıyla olumsuz olduğunu duyurmuştu.