HAMAS İsrail helikopterini düşürdü. Ortada demir yığını kaldı

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail saldırılarına karşı koymaya çalışan HAMAS güçleri de karşılık vermeye devam ediyor. Son olarak İsrail'e ait bir helikopter düşürüldü. Küle dönen helikopterin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL'İ BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE

İsrail'in kara harekatının hazırlıklarını yaparken uzmanlar İsrail Ordusu'nu bekleyen en büyük tehlikenin Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtiyor. Hamas'ın yapımı için 20 yıl boyunca uğraştığı ve Gazzenin altında bir labirent gibi uzanan tünellerin 30 metre derinliğinde olduğuna inanılıyor. Tünellerin girişlerinin ise evlerin, camilerin, okulların ve diğer kamu binalarının alt kat girişlerinde bulunduğu düşünülüyor.