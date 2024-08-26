Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti

Kaynak: İHA
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti

Hamas, esir takasını da kapsayan Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan son görüşmelerde, İsrail’in ateşkes için sunduğu yeni şartları kabul etmediğini açıkladı.

Yeni teklif, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddetti.

İsrail ve Hamas arasında esir takasını da içeren Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar sürüyor. Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan son buluşmaya ilişkin açıklama yapan Hamas, İsrail’in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini duyurdu.

Hamas heyeti, arabuluculardan son tur müzakerelere ilişkin bilgi aldıktan sonra Kahire’de ayrıldı. Hamas’ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından da kabul gören ateşkes teklifine bağlı olduğu vurgulandı.

Hamas, herhangi bir anlaşmanın kalıcı bir ateşkesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, Gazzelilerin evlerine dönebilmesini, yardım ve yeniden inşa ile esir-tutuklu değişimini de içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, "2 Temmuz'da anlaştığımız konulardan geri adım atılması veya yeni şartlara ilişkin görüşmeleri kabul etmeyeceğiz" sözlerini kullandı. Hamas'ın son teklife ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini belirten Hamdan, ABD'nin yakında bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet El Reşik, herhangi bir anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini yinelediklerini duyurdu.

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