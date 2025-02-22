Hamas İsrailli altı esirden beşini teslim etti

Hamas, İsrailli esirler Eliya Cohen, Omer Şem Tov ve Omer Wenkert, Nuseyrat'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teslim etti. Böylece Hamas'ın bugün ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının yedinci takası kapsamında İsrail'e teslim etmesi gereken altı esirden beşi serbest bırakıldı.

Hamas İsrailli üç esiri daha Nuseyrat’ta ICRC’ye teslim ederek, bugün teslim edilmesi planlanan altı esirden beşini serbest bıraktı. Askeri üniformalar giymiş olan Eliya Cohen, Omer Şem Tov ve Omer Wenkert, 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinden kaçırılmalarından bu yana 16 aydır Hamas’ın elindeydi. Teslim edilme seremonisi sırasında sahnedeyken Omer Şem Tov’un, kendisini esir tutanlardan ikisinin alnını öptüğü görüldü.

Nuseyrat'taki teslimatla Hamas'ın bugün ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının yedinci takası kapsamında İsrail'e teslim etmesi gereken altı esirden beşi serbest bırakılmış oldu. Günün erken saatlerinde Refah’ta, Avera Mengistu ve Tal Şoham adlı esirler ayrı bir etkinlikle serbest bırakılmıştı. Kalan bir esirin daha bırakılmasının ardından buna karşılık İsrail de cezaevlerinde tuttuğu 602 Filistinliyi serbest bırakacak.