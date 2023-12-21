Hamas lideri Haniye’nin Mısır’daki ateşkes görüşmeleri sonuç vermedi

İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalar için Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalar devam ettiriliyor.

Mısırlı yetkililerle görüşmek ve önerileri dinlemek üzere dün Kahire’ye gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin arabuluculara, “kalıcı bir ateşkes” sağlanana kadar İsrailli rehinelerin serbest bırakılmayacağını söylediği aktarıldı. Dün gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç vermezken, müzakereler bugün de devam edecek.

“BU DURUMDA MÜZAKEREDEN SÖZ EDEMEYİZ”

Haniye'nin medya danışmanı Taher El Nono basına yaptığı açıklamada, Hamas'ın, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunu sonlandırana ve Filistinli sivillere yönelik insani yardımı arttırana kadar İsrailli rehineleri serbest bırakmayı tartışma konusu haline getirmeyeceğini söyledi.

Nono, “Mahkumlar meselesi, bu iki mesele halledildikten sonra müzakere edilebilir. İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz. Mahkumlarla ilgili herhangi bir önerinin tartışılması, saldırganlığın sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir. Mısır'daki kardeşlerimizle bu saldırganlığa karşı duruşumuzu ve bunu durdurmanın gerekliliğini ana hatlarıyla anlattık” ifadelerini kullandı.

ABD CİDDİ MÜZAKERELER YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ AKTARDI

ABD Başkanı Joe Biden İsrail ve Filistin arasında karşılıklı esir takası için ikinci bir anlaşmanın yakında imzalanmasını beklemediğini, ancak bunun için mücadele ettiklerini ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise basının Gazze'de çatışmalara ara verilmesine yönelik sorduğu soruya, “İnsani aranın sona ermesinden bu yana üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Yani bunlar çok ciddi tartışmalar ve müzakereler. Bunların bir yere varacağını umuyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Diğer yandan, Gazze’de “geçici insani ara” ilan edilmesini kabul etmeyen Hamas, sadece “kalıcı bir ateşkesin” söz konusu olabileceğini belirtiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ise Gazze'deki savaşın ancak Hamas'ın bitmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit oluşturmamasıyla sona ereceğini ifade ediyor.