Hamas lideri İsmail Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Ümit Karadağ
Hamas lideri İsmail Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı

İran devlet televizyonu bu sabah Hamas lideri İsmail Haniye’nin kaldığı evde suikast sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas ise Haniye’nin Siyonist bir saldırıda öldürüldüğünü, korkakça yapılan saldırının cezasız kalmayacağını açıkladı. Haniye’nin İran’daki son görüntüsü ortaya çıktı.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikast haberi gündeme bomba gibi düştü.

İran başkenti Tahran’da kaldığı evde korumasıyla birlikte saldırıya uğrayan Haniye hayatını kaybetti.

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Hem İran Devrim Muhafızları hem de Hamas saldırıyı doğruladı.

İki taraf da saldırıda İsrail’i işaret etti. İsrail Miras Bakanı Eliyahu, “Haniye’nin ölümü dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor” şeklinde açıklama yaptı.

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Hamas lideri İsmail Haniye dün İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran’daki yemin törenine katılmıştı.

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Pezeşkiyan’la sarılıp uzun süre sohbet eden Haniye samimi görüntüler vermişti.

Haniye'nin suikasta uğramadan önceki son görüntüsü bu olmuştu.

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HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye, Filistinli siyasetçi ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin eski başbakanıdır. Ayrıca 2017’den bu yana Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapıyordu. 1963 yılında Gazze Şeridi’ndeki Elşati mülteci kampında doğdu. Gazze İslam Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra siyasi kariyerine atıldı. 2006’da Filistin başbakanı olarak atandı, ancak 2007’de görevden alındı. Evli olan Haniye'nin 13 çocuğu var.

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