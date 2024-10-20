Hamas lideri Yahya Sinvar'ın tünel görüntüleri ortaya çıktı

İsrail'le girdiği çatışmada hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait yeni görüntüler yayınladı.

Görüntülerin İsrail'in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edildi.

Sinvar'ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü ve eşya taşıdığı görüldü.

Hamas liderinin tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı.

Tünelde bir kadın ve iki çocuğun da Sinvar ile birlikte eşya taşıdığı gözlendi.

İsrail ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca Sinvar ve ailesinin yaşadığı alana dair de görüntüler olduğu ileri sürüldü.

Hamas lideri Sinvar, Refah'ta İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldürüldü.

İsrail, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan ve savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.

Görüntülerde Sinvar'ın ağır yaralı olduğu ve son ana kadar çatışmaya devam ettiği görülüyordu.



Sinvar'ın son anlarına ait görüntüler de ortaya çıkmıştı.