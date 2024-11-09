'Hamas liderleri Türkiye'ye taşınıyor'. Flaş iddia

ABD merkezli The Financial Times (FT), ABD'nin baskısı üzerine Katar'ın, Hamas liderlerinin ülkeden ayrılmasını istediğini yazdı. Talep yaklaşık 10 gün önce ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından iletildi. Ancak bilgi sahibi bir kişi, Katar'daki Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınacağını iddia etti.

Katar, 2012 yılından bu yana Hamas'ın siyasî ofisine başkenti Doha'da ev sahipliği yapıyor.

“HAMAS'IN REHİNE SERBEST BIRAKMA TEKLİFİNİ REDDETMESİNİN ARDINDAN KATAR'A BUNU BELİRTTİK”

FT'ye göre ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Doha'ya “rehinelerin serbest bırakılması için tekrarlanan tekliflerin başarısız olmasının ardından, Hamas liderlerinin artık hiçbir Amerikan ortağının başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini” söyledi. Yetkili, “Hamas'ın haftalar önce başka bir rehine serbest bırakma teklifini reddetmesinin ardından Katar'a bunu açıkça belirttik” dedi.

Yetkili, “Hamas'ın en son Kahire'deki toplantılar da dahil olmak üzere az sayıda rehineyi bile serbest bırakmayı reddetmesinin ardından, Doha'daki varlıklarının devam etmesinin artık uygulanabilir ya da kabul edilebilir olmadığını” sözlerine ekledi.

"HAMAS LİDERLERİ TÜRKİYE'YE TAŞINACAK" İDDİASI

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi Katar'daki Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı, FT'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Bir Arap diplomat, Katar'ın Hamas liderlerine ilk etapta ABD'den yeşil ışık aldıktan sonra ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ancak ABD'nin tutumu değiştiği için "onlardan kurtulmaya çalışmanın" mantıklı olduğunu söyledi. Diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkeleri ziyaret ettiklerini ve yer değiştirme olasılığını görüştüklerini ifade etti.