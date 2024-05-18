Hamas saldırısında esir alınan kadının cesedi bulundu

Hamas 7 Ekim’de müzik festivaline saldırmıştı. Saldırılarda Hamas’ın bir kamyonetin arkasına yükleyerek kaçırdığı 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk'un cesedi bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Refah'a düzenlediği operasyonda Itzik Gelernter, Shani Louk ve Amit Buskila adlı üç rehinenin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Louk'un yarı çıplak halde bir cipte taşındığı fotoğraf saldırıların görseli olmuştu. Rastalı saçları ve dövmelerini gören Louk’un annesi, bu kişinin kızı olduğuna inandığını söylemişti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

İsrail ordusu 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’in güneyine düzenlediği festival saldırısından kaçarken esir alınan üç İsrailli rehinenin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Ordu sözcüsü Daniel Hagari cesetlerin Amit Buskila, Shani Louk ve Yitzhak Gelernter’e ait olduğunu açıkladı. Hagari, İsrail askerlerinin perşembe gecesi Gazze Şeridi’nde düzenledikleri bir operasyon sırasında cesetleri bulduklarını söyledi ancak konum belirtmedi. Hagari, üçünün de 7 Ekim’deki Tribe of Nova trance müzik festivaline katıldığını söyledi. Saldırı sırasında festivalden kaçıp İsrail’in güneyindeki Mefalsim’e doğru yola çıkmışlardı. Hagari, orada yakalandıklarını ve öldürdüklerini söyledi.

İsrailli yetkililere göre 7 Ekim’de kaçırılan ve aralarında çok sayıda ABD vatandaşının da bulunduğu yaklaşık 125 canlı ve ölü rehine Gazze’de bulunuyor.

KAÇIRILAN BİR REHİNE İSE ALTINA KAÇIRMIŞTI

Öte yandan yine kaçırılan bir kadının iteklendiği ve korkudan altına kaçırdığı görülmüştü.

İŞTE O GÖRÜNTÜ: