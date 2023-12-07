Hamas sözcüsünün afişi Alanya'yı karıştırdı. Halk tepki gösterdi

Alanya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalya, Alanya’da bulunan bir döviz firmasının dış cephesine asılan ve üzerine Hamas’ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları’nın sözcüsü ‘Ebu Ubeyde’ye bin selam olsun’ yazılı afiş Alanya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı yağdı ve yetkililerin o afişi kaldırmaları istendi. Özellikle çevresi okul olan ve binlerce öğrencinin kullandığı yola asılan afişin ‘ürkütücü ve korkunç’ olduğu gerekçesiyle çocukların olumsuz yönde etkilendiği ifade ediliyor.. Diğer yandan bu afişin şehrin huzur ortamına da zarar verdiğine dikkat çekiliyor.



İşte o eleştirilerden bazıları;



- ‘Binlerce öğrencinin geçtiği yolda bu ürkütücü afişi çocuklara nasıl izah ediyorsunuz’



- ‘Avrupa ülkelerinde ‘resmen terörist’ listesinde yer alan bu örgüt lideri için Avrupalının dolarına muhtaç olmak!..



- ‘Alanya’daki Türk milliyetçileri bu afişe ne diyor..’



- ‘Oradan geçen binlerce öğrencinin kabuslarına girer bu afiş..’



- ‘Bu afiş yabancı forumlarda ve sosyal medyalarda paylaşılıyor ve Alanya terörize bir şehirmiş gibi lanse ediliyor, çok yazık!’



- ‘Kimse savaş istemez, özellikle kadın çocuk katleden hangi ülke örgüt olursa buna İsrail dahil HAMAS veya PKK olsun bir teröristtir oluşumdur..’



- ‘Çin’de Uygur Türklerine kıyımda da böyle tepki verildi mi’



- ‘Doğu Türkistan’daki ırkdaşlarımız için bir Arap böyle bir afiş astı mı’



- ‘Burası Ortadoğu ülkesi değil..’



- ‘Suriye’de Irak’ta Libya’da ve bedevi çöllerinde kahraman askerimiz şehit olurken böyle bir afiş asıldı mı..’