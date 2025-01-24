Hamas, yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hamas, yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 kadın askerin isimlerini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve Pazar günü yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasında taraflara düşen sorumluluklar yerine getiriliyor.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 esirin isimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.
Esirlere karşılık serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesinin de İsrailli yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ DOĞRULADI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yarın serbest bırakılacak esirlerin listesinin arabulucular aracılığıyla alındığı doğrulandı. Açıklamada listeye ilişkin daha sonra bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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