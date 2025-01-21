Hamas'tan rehine açıklaması: Dört kadın cumartesi günü serbest kalacak

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, bugün Fransız medyasına yaptığı açıklamada, dört kadın rehinenin daha 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılacağını bildirdi. Hamas'ın 19 Ocak Pazar günü 28 yaşındaki Emily Damari, 23 yaşındaki Romi Gonen ve 31 yaşındaki Doron Steinbrecher'i serbest bırakmasının ardından bu hafta cumartesi günü İsrail ve Hamas arasındaki rehine ve esir anlaşmasının ilk aşamasındaki ikinci serbest bırakma turunun gerçekleşmesi bekleniyor.

Buna göre, rehine anlaşmasının ilk aşamasında Hamas'ın serbest bırakması beklenen 30 rehine listesinde yedi kadın kaldı.

İsrail-Hamas savaşında ateşkesin başlamasıyla birlikte Pazar günü üç İsrailli kadın 90 Filistinli mahkûm karşılığında serbest bırakıldı. Serbest bırakılması plaanlanan dört akdın rehineye karşılık İsrailli yetkililer tarafından kaç Filistinli mahkumun bırakılacağı ise henüz açıklanmadı.

Ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasında, İsrail güçlerinin Gazze'nin bazı bölgelerini terk etmesiyle yardımların artması bekleniyor. İkinci aşamanın ayrıntıları da ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda hala müzakere ediliyor.