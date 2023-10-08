Hamas’ın İsrail’e saldırısını İran’da kutladılar

İran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.

Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi; havai fişek, meşale, Filistin bayrakları ve dövizlerle gösteri düzenledi.

Meydandaki duvara asılan “Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası” afişi altına kurulan sahnede marşlar okunup, Filistin'e destek sloganları atıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ile İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısına destek mesajı vermişti.

İRAN DIŞİŞLERİ’NDEN HAMAS’A DESTEK

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e saldıran Hamas’a destek verdi. İsrail’e karşı operasyonun "kahramanca" gerçekleştiğini belirten Kenani, “Aksa Tufanı Operasyonu, işgal topraklarında işgale karşı verilen silahlı mücadelede ve direnişte yeni bir sayfa açmıştır” dedi. Kenani, Filistinlileri ve Hamas’ı başlatılan operasyon nedeniyle tebrik ederek, “Aksa Tufanı Operasyonu, İsraillilerin yenilebilir olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadesini kullandı. İsrail’in 2006 yılında Lübnan’da ve 2000 yılında Gazze’de direniş grupları karşısında geri çekildiğini ve yenildiğini kaydeden Kenani, İsrail’in yenilmezlik efsanesinin kırıldığını söyledi.