Hamas'ın Lübnan lideri öldürüldü.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Hamas'ın Lübnan'daki lideri öldürüldü. Hamas, Lübnan'daki lideri Şerif Ebu el Amin'in İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas, tarafından yapılan paylaşımda, El Emin'in Lübnan'ın güneyine gerçekleşen saldırılarda ailesiyle birlikte öldürüldüğü belirtildi.

İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri hedef almıştı. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef belirtildi. Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı belirtildi.