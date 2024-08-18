Hamas'tan İsrail açıklaması

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, ABD’li yayın kuruluşu CNN’e verdiği röportajda, Batı medyasını ve özellikle ABD medyasını, Filistin-İsrail çatışmalarını yalnızca İsrail'in perspektifinden aktardığı iddia etti.

Hamdan, "İsrail'in 76 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü anlamalısınız" diyerek, ABD medyasının bu gerçeği göz ardı ettiğini ve olayları tek taraflı bir bakış açısıyla ele aldığını vurguladı.

Hamdan, bölgedeki saldırılarla ilgili sorulara yanıt verirken, medyanın İsrail'in eylemlerine karşı tarafsız kalmadığını belirtti.

ABD medyasının, İsrail’in işlediği şiddet eylemlerine ilişkin sorular yöneltirken, bu şiddeti haklı gösteren bir tavır sergilediğini ima eden Hamdan, "İsrail'in yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup duymadığımızı sorduğunuzda, İsraillilere Filistinlileri öldürme hakkı tanıyormuşsunuz gibi bir izlenim oluşuyor" dedi.

CNN röportajında, Hamdan ayrıca 20 yıldır bölgedeki durumu yakından izleyen bir gazetecinin, Hamas'ı suçlamasına karşılık olarak, İsrail'in bu süre zarfında binlerce Filistinliyi öldürdüğünü vurguladı.

"İsrail'in yaptıklarını görmezden geliyorsunuz" diyerek, medyanın Filistinlilerin maruz kaldığı zulmü göz ardı ettiğini söyledi.

Hamdan, "Sanki sadece Filistinliler İsraillileri öldürüyormuş gibi konuşuyorsunuz. Oysa Filistinliler de sürekli öldürülüyor ve bu sanki hiç yaşanmamış gibi davranıyorsunuz" ifadeleriyle Batı medyasına yönelik eleştirilerini sürdürdü.