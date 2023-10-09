Hamas’tan İsrail’e diyalog çağrısı 'Hedeflerimize ulaştık'

Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığını ve ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Hamas’ın İsrail’den çok sayıda çifte vatandaş esir aldığını da ifade etti.

Hamas hedeflerine ulaştı

Olay, 7 Ekim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamas’ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzouk, basına yaptığı açıklamada, Hamas’ın hedeflerine ulaştığını ve siyasi diyaloga açık olduklarını söyledi. Marzouk, “Hamas için bir terör yuvası görevi gördüğünü ve İsrail’e karşı birçok faaliyetin yürütüldüğünü” belirttiği Gazze’nin el-Furkan mahallesinin İsrail tarafından bombalanmasına da değindi.

Ateşkes için görüşmeye hazır

Marzouk, Hamas’ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna ise, Hamas’ın “bu tür bir şeye” ve “tüm siyasi diyaloglara” açık olduğu cevabını verdi. Marzouk, İsrail ile ateşkes için hangi şartları talep ettiklerini ise açıklamadı.

Çifte vatandaşlar esir alındı

Marzouk ayrıca, Hamas’ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail’den “onlarca” çifte vatandaş esir aldığını ifade etti. Marzouk, esir alınanların durumu ve akıbeti hakkında ise bilgi vermedi.