HAMAS'tan krtik uyarı: Son iki hafta

Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, ateşkes müzakerelerinde yer alan HAMAS yetkilisi, Türk Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerini bilgilendirmede bulundu.

HAMAS yetkilisi, Amerikan yönetiminin bölgedeki güvenlik endişeleri ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini ancak İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığını bildirdi.

ABD'nin ateşkes müzakerelerinde medyaya gerçek durumu aktarmadığını belirten HAMAS yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli iyimser mesajlar veriyor ancak durum hiç de olumlu değil. Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphi koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır."

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ABD'DEN "İKİ HAFTA" MESAJI

Bu yaklaşımla ateşkes umudunun kaybedildiğine işaret eden yetkili, "Müzakereler üç temel noktada devam ediyor. Philadelphi koridoru, Refah sınır kapısı ve esir değişimi." şeklinde konuştu.

Yetkili, ABD'nin müzakereler konusundaki tutumuna ilişkin, "ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz." dedi.

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"HALK YİYECEK VE İLAÇ BULAMIYOR"

2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceklerini söylediklerini vurgulayan yetkili, "İsrail ise 24-25 Mayıs belgesinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Biden'ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Yetkili, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Halk yiyecek ve ilaç bulamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve ve sebzeler bulunmuyor." dedi.