Netanyahu: Ateşkes iddiaları yalan

7 Ekim'den bu yana dünyanın kalbi Gazze'de atmaya devam ediyor. Onbinlerce insanın savaş nedeni ile hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkes olması için bit yandan görüşmeler devam ederken öte yandan Gazze'de görülen çocuk felci vakaları işi farklı bir boyuta taşıdı.

DSÖ tarafından yapılan son açıklamada Gazze'deki savaşa insani ara verileceği bu sırada yüzbinlerce çocuğa aşı yapılacağı açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.