Hamas’tan Öfke Cuması çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimizin halklarını ve özgür dünya halklarını, 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' için seferber olmaya ve (eylemlere) katılmaya çağırıyoruz. Yaşananlara karşı ayağa kalkıp öfkelenmek her özgür insanın görevidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu çağrının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik neredeyse bir yıldır soykırım savaşını sürdürmesi, Batı Şeria ve Kudüs şehrine karşı yürüttüğü kampanya ve Lübnan'a karşı sürdürdüğü saldırılarını tırmandırmasının gölgesinde yapıldığı aktarıldı.

Dünyanın özgür halklarının ve Filistin davasını destekleyenlerin, etkin faaliyetlerini ve gösterilerini sürdürmeye ve "Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması" gösterilerine katılmaya çağrıldığı açıklamada, İsrail'i kınamaları, suçlarını ortaya çıkarmak için çalışmaları ve hükümetlere İsrail ile ilişkilerini kesmeleri için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya isimli grubun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da yarın düzenlenecek gösterilere geniş katılım sağlanması istendi.

Açıklamada, bu faaliyetlerin Filistin ve Lübnan'da dökülen kanın anısına yapıldığı ifade edildi.