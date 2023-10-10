Hamas’tan Putin’e doğum günü hediyesi. Şok iddia

Hamas’ın İsrail’e saldırısı ve İsrail askerlerinin Gazze’ye başlattığı karşı saldırı ile birlikte Orta Doğu yeniden kan gölüne döndü. İsrail ve Gazze’deki toplam can kaybı sayısı binler ile ifade edilirken, İsrail’in Gazze’ye kara harekatı olası görülüyor.

ABD merkezli Politico, Hamas ile İsrail arasındaki çatışma ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı. Hamas’ın saldırısının Putin’in doğum gününde gerçekleştiğini belirten ABD’li yayın kuruluşu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ortadoğu'da böylesine yıkıcı bir güvenlik şoku, stratejik önceliği Batı'nın desteğini ve dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmak olan bir Rusya başkanı için muhtemelen hoş bir sürprizdi. İsrail'deki büyük bir yangın tam da bunu yapma riski taşıyor."

"Hamas'ın Vladimir Putin'e hediyesi'" manşetini atan Politico, Rusya’nın kaosun tadını çıkardığını belirterek yazının devamında şu ifadeler yer aldı.

"Çoğu kişi için Putin'i, Batı'nın başa çıkamayacağı kadar fazla çatışmayı kışkırtan bir deha veya kukla ustası olarak görmek cazip geliyor. Gerçekte tüm bu krizleri Putin başlatmadı ama şimdi ateşe körükle gitmekten ve bunları kendi avantajına kullanmaktan mutlu. Kaosun tadını çıkarıyor."

Yazıda AB'li bir diplomatın "Bu muhtemelen Putin için en iyi doğum günü hediyesiydi" sözüne de yer verildi.