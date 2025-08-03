Hamas'tan 'silah bıraktı' iddialarına rest!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hamas'tan 'silah bıraktı' iddialarına rest!

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri kapsamında silah bırakmayı kabul ettiklerine ilişkin iddiaları yalanladı. İsrail işgali devam ettiği sürece mücadelenin devam edeceğine dikkat çekildi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Hamas silah bırakmayı kabul etti' dediği yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ‘işgal devam ettiği sürece direniş ile silahların ulusal ve yasal bir hak olduğu’ kaydedilerek, bunun uluslararası normlarla teyit edildiği aktarıldı.

"ULUSAL HAKLAR KAZANILMADIĞI SÜRECE"

Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını belirten Hamas, "Ulusal haklarımızın başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz" ifadesini kullandı.

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