Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bir kişi aracıyla bariyerleri kırıp aprona daldı. Havaya ateş açan saldırgan elindeki molotof kokteyleri ile yangın çıkartmaya çalışırken araçtaki 4 yaşındaki çocuğunu da rehin aldı. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken tedirgin bekleyiş sürüyor.

KAYNAK: İHA
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişi saat 20.00 sıralarında plakasız Audi marka bir araçla bariyerleri kırıp, havaalanının apronuna daldı. Havaya iki el ateş açan saldırganın, molotof kokteyleleri ile yangın çıkartmaya çalıştığı ifade edildi. Saldırgan aracını doğrudan tarifeli bir uçağın altına park etti. Federal polis sözcüsü Thomas Gerbert, saldırganın iki yanan şişeyi arabadan dışarı atarak, yangın çıkartmaya çalıştığı ve havaalanı itfaiyesi şişeleri söndürmeyi başardığı bildirildi. Daha sonra federal ve eyalet polisi saldırganın bulunduğu aracın etrafını sardı ve özel kuvvetlerin saldırganı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Saldırganın, 4 yaşındaki çocuğunu da rehin aldığı ifade edildi.

KARISI POLİSİ ARAMIŞ

Saldırganın karısının daha önce eyalet polisine çocuk kaçırma olayı ile ilgi ihbarda bulunduğu bildirildi. Federal polis tedbir nedeniyle şu anda kalkış ve iniş mümkün olmadığını açıkladı. Bazı uçuşların güzergahı değiştirildi, bazı uçuşlar ise iptal edildi.

Olay ile ilgili, 6 kalkış ve 21 iniş ile yaklaşık 3200 yolcu etkilendi. Hamburg polisi rehine olayının sonlandırılması için çabalarını sürdürüyor. Aprona giren çok sayıdaki itfaiye ve polis aracının yanı sıra polis helikopterleri de durumu gökyüzünden takip ederek rapor veriyorlar.

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