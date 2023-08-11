Hamburg’da Türk ekip “Uçan İnsan” projesini tanıtacak

Almanya’nın Hamburg kentinde üniversite okuyan 7 kişilik Türk ekip, “Uçan İnsan” projesi üzerine çalışıyor.

KAYNAK: İHA
Hamburg’da Türk ekip “Uçan İnsan” projesini tanıtacak

İHA'nın haberine göre; ekip, insanları havada taşıyabilecek bir aletin tasarımı ve fonksiyonları üzerinde yoğunlaşıyor. Ekip, 3 Eylül 2023’te projelerini tanıtmak için bir gecede iş insanlarını ağırlayacak.

Hezarfen Ahmet Çelebi’den esinlendiler

Ekip, “Anka” adını verdikleri projelerinde Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçan insan fikrinden esinlendiklerini söyledi. Ekipte uçak mühendisi Hilal Özdilli ile uluslararası hukukçu Tuğçe Şahin de yer alıyor. Özdilli ve Şahin, projelerinin hem savunma sanayine hem de halkın kullanımına yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca deprem bölgesi, itfaiyenin yangın söndürme çalışması gibi alanlarda da çok yararlı olabilecek bir alet yapmanın peşinde olduklarını ifade etti.

Gizlilik anlaşması var

Özdilli ve Şahin, projelerinin gizlilik anlaşması çerçevesinde çok fazla detay vermenin yasak olduğunu belirtti. Ancak tüm testler doğru sonuçlanırsa 2-3 sene içinde havada “uçan insanların” olabileceğini söyledi. Ekip, projelerini geliştirmek için 32 kişilik bir çekirdek ekiple çalıştıklarını ve Türkiye’de bulunan 25 kişilik ekibin Teknofest’te birincilik ödülü alan yetenekli arkadaşlardan oluştuğunu kaydetti.

Tanıtım gecesine davet

Ekip, 3 Eylül 2023 Pazar günü Hamburg’da projelerini tanıtmak için bir tanıtım gecesi düzenleyeceklerini söyledi. Bu önemli projeye katkıda bulunmak isteyenleri davet edeceklerini belirten ekip, “Projemize özellikle iş insanlarını davet etmek istiyoruz. Projemize katkı sunmak isteyenler için bir de anketimiz var. Ankete katılıp soruları cevaplayarak projemize yön verebilirseniz seviniriz” ifadelerini kullandı.

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