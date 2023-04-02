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Hamdi Yılmaz: Tahammülümüz yok

Ankaragücü Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, Tuzlaspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 17:54
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Hamdi Yılmaz'dan flaş açıklamalar

Hamdi Yılmaz: Tahammülümüz yok
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, üzgün olduklarını söyledi.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORUM"
Hamdi Yılmaz, 46 yıldır teknik direktörlük yaptığını vurgulayarak, "Böylesi bir maçı ilk kez görüyorum. 3. dakikada gol yedik. İlk yarı yüzde yüz gollük 3 pozisyonu değerlendiremedik. Devreye girdik, akabinde 2 penaltıdan yararlanamadık ve sahadan mağlup ayrılıyoruz. Futbolun doğasında var bu. Söyleyecek bir şeyim yok. Şansta bizim yanımızda değildi. Bunun için çok üzgünüm." diye konuştu.

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
Ligde 31. haftayı bay geçeceklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "İnşallah bundan sonraki haftalarda telafi ederiz. 47 puanda kaldık. Rakiplerimizde iyice bize yaklaştı. Play-off'un içinde kalmak için puan kaybına tahammüllümüz yok. Bundan sonraki maçlarda mutlaka ve mutlaka puan almamız gerekiyor. Önümüzde 6 puanlık Malatya ve Adana maçları var. Ama bu da yetmeyebilir. Bundan sonraki maçlarda çok daha dikkatli ve verimli oynamalıyız ki play-off grubunda kalalım." (AA)

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