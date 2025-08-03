Hamile hırsız 17 mağazayı boşalttı

İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde, aralarında Newcastle, Belford ve Ryton gibi şehirlerin bulunduğu 17 farklı noktada yaşanan hırsızlık olaylarının ardındaki isim, 32 yaşındaki Jennifer O'Brien çıktı. O'Brien, olayların büyük çoğunluğunu uyuşturucuya bağımlı olduğu ve aynı zamanda hamile olduğu dönemde gerçekleştirdi. Hırsızlık yaptığı yerler arasında Primark, Sainsbury's, Waitrose, Heron Foods ve Waterstones gibi mağazalar bulunuyor.

Newcastle Sulh Ceza Mahkemesi'ne göre, Jennifer O'Brien çamaşır deterjanı, oyuncak, defter, et, içki, vücut spreyi, kitap ve kalem gibi ürünleri çaldı. Toplamda çaldığı ürünlerin değeri 1.847 dolar olarak belirlendi. Haziran ve Temmuz 2024’te üç soygun gerçekleştiren O'Brien, 2025 yılının ilk dört ayında ise 14 ayrı vakaya imza attı. Primark’taki olay sırasında bir çalışanı darp eden ve bir masa kıran O'Brien, Waitrose’ta da bir görevliyi saldırıya uğrattı.

18 AY GÖZLEM, 60 SAAT KAMU HİZMETİ

Yargı sürecinde savcılık, O'Brien’ın "haftadan haftaya satışa uygun ürünleri hedeflediğini" belirtti. Sulh Ceza Hakimi Kate Meek, O'Brien’a 18 aylık toplum hizmeti cezası verirken, 60 saatlik ücretsiz kamu hizmeti ve altı aylık uyuşturucu tedavisi zorunluluğu getirdi. Ayrıca, 377.50 dolar mağazalara, saldırıya uğrayan iki çalışana ise kişi başı 50 dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Hakime Meek, O'Brien'a hitaben “Bu kadar çok olaya karışan kişinin, karşımda duran kişiyle aynı olduğunu söylemek zor. Ancak bu bir uyarı; yeniden suç işlersen cezaevi yolu açık” dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Jennifer O'Brien son 14 haftadır uyuşturucudan uzak duruyor ve artık Newcastle’da yaşamıyor. On haftalık bir bebek annesi olan O'Brien, artık suçsuz bir yaşam sürmek istediğini belirtti. Sulh ceza yargılamalarıyla ilgili gelişmeleri yakından izleyen Chronicle Live gazetesi, olayları tüm detaylarıyla kamuoyuna aktardı.