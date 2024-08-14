Hamile kadına sokak ortasında taciz! İğrenç olay...

İstanbul Sultangazi 1. Cebeci Caddesi’nde dün saat 09.50 sıralarında taciz olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark ederek kenara çekildi.

HAMİLE KADINI TACİZ ETTİ

Kadın, şüphelinin önüne geçmesi için yavaşlarken, kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti ve koşarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALARA YANSIDI

Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi.

Şüphelinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.