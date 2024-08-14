Hamile kadına sokak ortasında taciz! İğrenç olay...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hamile kadına sokak ortasında taciz! İğrenç olay...

İstanbul Sultangazi'de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi 1. Cebeci Caddesi’nde dün saat 09.50 sıralarında taciz olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark ederek kenara çekildi.

HAMİLE KADINI TACİZ ETTİ

Kadın, şüphelinin önüne geçmesi için yavaşlarken, kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti ve koşarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALARA YANSIDI

Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi.

Şüphelinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

5-001.jpg

4.jpg

3.jpg

2-001.jpg

1.jpg

Son Haberler
Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız Gündem
Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı Gündem
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı
Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı Spor
Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı
ABD'de enflasyon açıklandı beklentilerin altında çıktı Dünya
ABD'de enflasyon açıklandı beklentilerin altında çıktı
Giresun'da esrarengiz kadın ceseti bulundu Yerel Haberler
Giresun'da esrarengiz kadın ceseti bulundu
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı Gündem
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti Gündem
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti