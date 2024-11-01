Hamile yogası ve doğuma hazırlık nasıl olmalı? İşte uzman görüşleri...

Son dönemlerde yapılan araştırmalar, stres ve kaygının gençler üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Özellikle, bu psikolojik durumların zona hastalığı (Zoster) vakalarını artırdığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bu durumu dikkatle izlemekte ve gençlerin ruhsal sağlıklarına yönelik önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, hamile yogasının gebelik sürecinde anne adaylarına birçok fayda sağladığını belirtti. Dr. Yılmaz, “Hamile yogası, anne adaylarının kas ve sinir sistemini güçlendirir, postür bozukluklarını önler ve vücutta biriken gerginlikleri azaltır. Ayrıca, doğum sonrası depresyon riskini de düşürür” dedi.

Yapılan araştırmalar, hamile yogasının doğum sürecini kolaylaştırdığını ve doğum sırasında yaşanan ağrıları azalttığını gösterdi. Bir çalışmada, hamile yogası yapan kadınların doğum sırasında daha az ağrı yaşadığı ve doğum süresinin kısaldığı bulundu. Yoga eğitmeni Dilek Nilioğuz, “Hamile yogası, nefes teknikleri ve asanalar ile anne adaylarının doğuma fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmasına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Doğuma hazırlık eğitimi, anne ve baba adaylarının hamilelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde bilinçlenmelerine katkı sağladığının altı çizildi.

Psikolog Elif Demir, “Bu eğitimler, ebeveynlerin kaygılarını azaltarak aile mutluluğunu destekler. Ayrıca, doğum sonrası dönemde karşılaşılabilecek zorluklara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar” dedi.

EĞİTİMLERİN İÇERİĞİ VE FAYDALARI

Fiziksel Hazırlık: Hamile yogası, kas ve sinir sistemini güçlendirir, postür bozukluklarını önler ve vücutta biriken gerginlikleri azaltır.

Zihinsel Hazırlık: Nefes teknikleri ve meditasyon ile anne adaylarının zihinsel olarak rahatlaması sağlanır.

Bilgilendirme: Doğuma hazırlık eğitimleri, hamilelik ve doğum süreci hakkında bilgi vererek ebeveynlerin bilinçlenmesini sağlar.

Destek: Eğitimler, anne ve baba adaylarının kaygılarını azaltarak, doğum sonrası dönemde karşılaşılabilecek zorluklara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz hamile yogası ve doğuma hazırlık eğitimi, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmelerine yardımcı olmayı amaçladı.

Eğitimler, her hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Şehzadeler ilçesindeki Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.